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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالفنون الشعبية.. ثقافة المنيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد نادي المنيا الرياضي، احتفالية فنية نظمها فرع ثقافة المنيا، ضمن فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وعيد الأضحى.

وقدمت بها فرقة المنيا للفنون الشعبية فقرات غنائية راقصة تفاعل معها الحضور ومنها: التحطيب، والسحجة، والتنورة، تدريب الفنان سيد توني. كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية، تدريب المايسترو أحمد الدسوقي. وحضر الفعاليات د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا وعدد من مسئولي النادي.

وفي إطار الاحتفالات بذكرى الثورة، وفي ضوء خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدم الفرع، عددا كبيرا من الورش الفنية في المواقع الثقافية التابعة، والتي عبرت في مجملها عن عيد الأضحى وذكرى الثورة ومنها ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة المنيا تم خلالها عمل بوسترات وأعمال فنية، وقدم بيت ثقافة سمالوط عروض سينما أفلام وطنية وورشا فنية.

وفي بيت ثقافة جاهين فقدم الورش بمدرسة السلام الابتدائية ٢، وأقام كذلك بيت بني مزار ورشة فنية احتفالا بذكرى الثورة وذلك بمركز أمان للتأهيل النفسي والسلوكي ببنى مزار، وأقيمت الورش المتنوعة أيضا في مكتبة قلوصنا الثقافية، وبيت ثقافة العدوة وصندفا، ومكتبة بلهاسة، وقصر ثقافة ملوي، وديرمواس.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة ثورة30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو قصر ثقافة المنيا