بالصور.. ساحات مراكز الشباب بالدقهلية تستقبل المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

استقبلت ساحات وملاعب مراكز الشباب صباح اليوم الأربعاء اول أيام عيد الأضحى المبارك إدارات الشباب الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية جميع المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك فى إطار مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"فى إطار التعاون مع مديرية الأوقاف بالدقهلية.

جاءت فعاليات اليوم فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الأضحي المبارك، وفتح مراكز الشباب أمام المواطنين لآداء صلاة العيد، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب.

فيما شهدت مراكز الشباب على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، وذلك حرصا من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على قيام تلك المراكز بالدور المنوطة به على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على حرص مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على فتح الساحات وملاعب مراكز الشباب بالدقهلية لاداء صلاة العيد أمام المواطنين بجميع الإدارات الفرعية، فى إطار التعاون مع مديرية أوقاف الدقهلية بعدد مراكز الشباب والساحات التى تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

واوضحت أن الاحتفالية فى أول أيام عيد الفطر المبارك ، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تتضمن العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد ، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

الجدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تأتي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في العام الماضي فى استقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيداً على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تأتى تنفيذ المبادرة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

IMG-20230628-WA0041

IMG-20230628-WA0038

IMG-20230628-WA0040

IMG-20230628-WA0043

IMG-20230628-WA0037

IMG-20230628-WA0042

IMG-20230628-WA0045

IMG-20230628-WA0047

IMG-20230628-WA0039

IMG-20230628-WA0046

IMG-20230628-WA0049

IMG-20230628-WA0052

IMG-20230628-WA0044

IMG-20230628-WA0050

IMG-20230628-WA0051

IMG-20230628-WA0048

IMG-20230628-WA0054

IMG-20230628-WA0055