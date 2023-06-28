واشنطن وبكين تبحثان مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 09:51 ص

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والصين الأولويات الرئيسية في العلاقات الثنائية ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وسفير الصين المعين حديثا لدى الولايات المتحدة شيه فنج.

وجددت شيرمان بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى بكين يومي 18 و19 يونيو الجاري التأكيد على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين عبر مجموعة كاملة من القضايا.

كما أكدت مواصلة الولايات المتحدة استخدام الدبلوماسية لإثارة مجالات الاهتمام، وكذلك مجالات التعاون المحتمل حيث تتماشى مصالح البلدين.