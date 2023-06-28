محافظ بني سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز

قدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، التهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف ، بعيد الأضحى المبارك داعياً المولى عزوجل أن يعيده على الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه، لنستكمل مسيرة التنمية تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، اللواء أسامة حلمي مدير الأمن ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورعبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك وسط مشاركة من شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة وحزب مستقبل وطن في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة فضلا عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنظيم الحالة المرورية بمحيط منطقة الصلاة والشوارع المحيطة.

وفي خطبة الصلاة أشار وكيل الأوقاف، إلى أن الأعياد مواسم خير وبركة ، تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، حيث يفرح حجاج بيت الله بأداء مناسك الفريضة، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعي والوقوف على صعيد عرفة، حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في شتى بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله يجب تعظيمها ، لما فيها توسعة علي النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق علي الفقراء والمساكين،مؤكداً على أهمية أن ينبغي أن نجعل من ذبح الأضحية مظهرًا من مظاهر عظمة الإسلام، لاسيما وأن الأضحية شعيرة قديمة منذ عهد ابنى آدم ، ولكن مع مرور الزمن تم إدخال ما يليق عليها ، حتى جاء الإسلام ونظم عملية الذبح والأضاحي ، وخصص لها سورة كاملة من أطول سور القرآن الكريم، وهي سورة الأنعام، التي نظمت أساليب وطرق الأضاحي

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف قد أنهت استعداداتها لاستقبال العيد بتخصيص 137ساحة من الساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،موزعة بواقع (7ساحات لبندر بني سويف، 21 ساحة بمركز بني سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطي، و24 ساحة بمركز ببا ، و20 ساحة بمركز الفشن ، و15 ساحة بمركز سمسطا ، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر )وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسي واحتياطي).