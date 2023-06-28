خطيب بطور سيناء: يوم النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما

أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، بمختلف مساجد مدن محافظة جنوب سيناء التسعة، بداية من مدينة رأس سدر حتى مدينة طابا، وفي العاصمة طور سيناء اكتظ مسجد المنشية الجامع الذي يعد من أعرق وأقدم مساجد العاصمة، بالمصلين من الرجال، والشباب والسيدات، والفتيات، والأطفال، فيما أم المصلين وخطبة خطبة العيد الشيخ محمود صابر، إمام وخطيب المسجد،التي تركزت حول “يوم النحر والأضحية”، أكد فيها أن عيد النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، هو أكبر العيدين وأفضلهما ، وهو مترتب على إكمال الحجِّ ، فإذا أكمل المسلمون حجَّهم غُفر لهم .وإنما يكمُلُ الحجُّ بيوم عرفة والوقوف بعرفة ؛ فإنه ركن الحجِّ الأعظم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة " رواه الترمذي .

واسترشد الخطيب قائلا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : " إن الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما ، يوم الفطر ، والأضحى " رواه أبو داود . فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذِّكر والشكر والمغفرة والعفو ، ثم عرج الخطيب على الأضحية ، موضحا أنها شعيرة من شعائر الإسلام، وقربة من قربه العظام بإجماع العلماء، قال تعالى: (فصل لربك وانحر)، وقد ضحى النبي ﷺ، وأمر بالأضحية، وحض عليها.

ورفعت هيئة إسعاف جنوب سيناء درجة الاستعدادات القصوى؛ وجرى الدفع بـ30 سيارة إسعاف؛ لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد الكبرى بمختلف مراكز المحافظة التاسعة، وجرى التأكيد على جاهزية جميع سيارات الإسعاف، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ داخل السيارات، و أسطوانات الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي المحمولة الموجودة بعدد من سيارات الإسعاف بالمحافظة، ومتابعة الدكتور محمد عبدالجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف بجنوب سيناء، لسيارات الإسعاف؛ للاطمئنان على سير العمل .





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