الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بمكاسب الأسهم المالية وأسهم شركات المنتجات الفاخرة، إذ راهن المستثمرون على توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني، غير أن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حدَّت من هذه المكاسب.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعًا 0.1 بالمئة منهيًا سلسلة خسائره التي استمرت ستة أيام.

وقال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لي كه تشيانغ: إن نمو الاقتصاد في بلاده خلال الربع الثاني سيكون أعلى من الأول، ومن المتوقع أن يصل إلى هدف النمو السنوي البالغ نحو خمسة بالمئة.

ومنحت هذه التصريحات بعض الارتياح للمستثمرين القلقين منذ أيام بسبب تخفيض أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في الصين، والوضع السياسي في روسيا خلال اليومين الماضيين، فضلًا عن قرارات رفع أسعار الفائدة حول العالم التي ربما تستمر لفترة أطول.