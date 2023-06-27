بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي تصادم في البحيرة

لقي طالب مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادثي تصادم منفصلين بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق ( القاهرة - الإسكندرية)، الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " عبدالعظيم معوض صابرة، 60 عامًا، جمال فوزي مبروك، 62 عامًا، مقيم المنوفية، أحمد حسن الشافعي، 25 عامًا، إصلاح عبدالعاطي حسن، 60 عامًا، عبدالرحمن محروس رمضان، 12 عامًا، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكما لقى طالب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة بطريق ( القاهرة - الإسكندرية)، الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالكيلو 107 بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى " الشاذلي سعد احمد محمود"، 16 عامًا، مقيم الأقصر، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.