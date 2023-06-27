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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يسعى للتخلص من 4 لاعبين في الصيف

ريال مدريد
ريال مدريد
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يسعى للتخلص من 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن النادي الملكي يخطط للاستغناء عن عدد من العناصر التي لا يعتمد عليها من أجل تدعيم صفوفه بشكل أكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد فتحت باب الرحيل أمام رباعي الفريق، وهم خيسوس فاييخو إلى جانب فيرلاند ميندي وأندريه لونين، بالإضافة إلى ألفارو أودريوزولا.

ورحل العديد من اللاعبين عن النادي الملكي في الصيف الحالي وهم: كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد، فيما استقدم جود بلينجهام وفران جارسيا وإبراهيم دياز وخوسيلو.

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