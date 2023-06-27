رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف في عيد الأضحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

و أكد الدكتور منصور، الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.

كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.

جدير بالذكر ان رئيس الجامعة وجه بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة. مع ضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، مشدداً على ضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث إي ازمات خلال اجازة العيد.