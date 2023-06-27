"تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح.

يضم الكتاب مقدمة وفصل تمهيدي بعنوان «جيفار قصة صورة»، وثماني فصول أخرى، إلى جانب فصل ختامي، ويحمل الفصل الأول عنوان « لعبة الثورة والسياسية»، أما الثاني « تناقضات الأنا والنحن والهم»، والثالث «أربعة نماذج للانفصام الفكري»، والرابع «وكذلك في التنوير»، والخامس «النحيب العربي على الحائط الغربي»، والسادس «وأما عن الإعلام» والسابع «حتى في الأدب»، والثامي «الإرهاب بين التجاهل والغفلة»، وأخيرًا فصل تخيلي ختامي.

يناقش المؤلف في هذا الكتاب، كثيرًا من المواقف والآراء والممارسات التي يزخر بها الواقع الثقافي، ويبدو التناقض فيها ظاهرا فلا تستقيم نهايتها مع بدايتها، ولا نتائجها مع مقدماتها ولا تطبيقاتها مع مبادئها، ولم يكن ذلك ليحدث إلا تحت ظل تمائم تعطل عمل العقل وتغلق نوافذ الوعي ليستمر التناقض في مسيرته ما دامت التمائم معلقة على ذلك الجدار.