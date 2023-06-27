أوقاف الأقصر تنهي أعمال نظافة وتعقيم المساجد لاستقبال عيد الأضحى.. صور

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما تم التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة في هذا الشأن.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة، تم إجراء حملات مكثفة على مدار الأيام الماضية لنظافة وصيانة المساجد، وتعقيم وتطهير ميضأة المياه بمساجد المديرية من خلالها تنظيفها بالكلور والبريل والصابون، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وفي إطار استقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشار عبد الدايم، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، وبناء على تعليمات وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم إعداد 1272 مسجد، و54 ساحة، وعدد 202 مصلى سيدات بالمساجد، لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى، حيث تم التنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص، وقد تم توجيه مديري الإدارات، بالتنسيق الكامل مع مدير الدعوة بالمديرية، بخصوص أسماء الأئمة والخطباء المكلفين بأداء صلاة العيد بهذه الساحات.

أسماء الساحات

وتنشر "البوابة نيوز" أسماء الساحات كالتالي: أولا الساحات المخصصة لأداء الصلاة، بإدارة بندر الأقصر، عددها 3 ساحات هي ساحة سيدي أبو الحجاج وسط المدينة، وساحة المنشاه بمنشاة العماري، وساحة نجع الطويل بالكرنك، كما تم تخصيص 7 ساحات بمركز ومدينة الزينية، وهي مركز شباب المدامود بقرية المدامود، ساحة على عبد الحليم بقرية الزينية بحري، ساحة مسطح طيبة بمدينة طيبة، ساحة الهرامشه بقرية الجزيرة بالزينية بحري، ساحة مجلس المدينة بالزينية قبلي، ساحة السلام بالزينية بحري، وساحة مركز شباب الزينية بحري بالزينية بحري، وتخصيص ساحة بواحدة بمدينة البياضية وهي ساحة آل البيت بالحبيل.

وجاءت أسماء الساحات بمركز الطود وعددها 8 ساحات كالتالي (ساحة مسجد خالد بن الوليد بالفتاتيح – ساحة نجع الدار بالطود غرب- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود - ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان - ساحة نجع خميس بالطود- ساحة ملعب أبوحروقة بالطود- ساحة منشية النوبة بالطود - ساحة أولاد حسن بالمريس).

وتخصيص 9 ساحات بإدارة القرنة هي (ساحة مركز شباب اللاقالته - ساحة مركز شباب البعيرات - ساحة نجع الطارف بالقرنة - ساحة حاجر الضبعية بالضبعية - ساحة الشيخ عمران بقامولا- ساحة الشيخ العزب بقامولا - ساحة الشيخ عامر بقامولا- ساحة الشيخ محمد الزمامى بقامولا- ساحة مركز شباب الطارف بالقرنة).

وفي إدارة أرمنت، تم تخصيص 6 ساحات وهي) ساحة السوق بأرمنت الحيط - ساحة المدرسة الإعدادية بالغرز بأرمنت الحيط - ساحة مركز شباب الرياينة - ساحة جبانة المسلمين بالرياينة- ساحة كوبري الحاجر بالترعة المغطاة بالمحاميد بحري– ساحة مركز شباب المحاميد قبلي).

كما تم تخصيص 13 ساحة بإدارة مركز إسنا وهي (ساحة مركز شباب قرية الشغب - ساحة النور المحمدي بقرية الدبابية - ساحة أبوفرغل بقرية الحميدات - ساحة السادة الأدارسة بقرية الديرشرق - ساحة الرحمن بقرية توماس - ساحة آل البيت بقرية الحليلة - ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ - ساحة المدينة المنورة بقرية الحلة - ساحة مركز شباب السلام بندر إسنا – ساحة المدرسة الابتدائية بقرية القضا - ساحة السنترال القديم ببندر إسنا - ساحة خاتم المرسلين بالهنادي - ساحة مركز شباب الدير بالدير) وتخصيص ساحة واحدة بإدارة أوقاف حاجر كومير وهي ساحة السيدة زينب.

أما في إدارة أوقاف النمسا، فقد تم تخصيص 4 ساحات هي (ساحة السيدة زينب بالمساوية - ساحة العضايمة - ساحة السريب بنجع السريب - ساحة الحاج نوبي بعزبة علي بدر بحاجر العضايمة) وتخصيص ساحتين تابعتين لإدارة أوقاف اصفون باسنا هي ساحة المسجد العتيق بالشيخ أحود،وساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة.

تعقيم المساجد (1)

تعقيم المساجد (1)

تعقيم المساجد (2)

تعقيم المساجد (2)

تعقيم المساجد (3)

تعقيم المساجد (3)

تعقيم المساجد (4)

تعقيم المساجد (4)

تعقيم المساجد (5)

تعقيم المساجد (5)

تعقيم المساجد (6)

تعقيم المساجد (6)

تعقيم المساجد (7)

تعقيم المساجد (7)

تعقيم المساجد (8)

تعقيم المساجد (8)

تعقيم المساجد (9)

تعقيم المساجد (10)

تعقيم المساجد (11)

تعقيم المساجد (12)

تعقيم المساجد (13)

تعقيم المساجد (14)

تعقيم المساجد (15)

تعقيم المساجد (16)

تعقيم المساجد (17)

تعقيم المساجد (18)

تعقيم المساجد (19)

تعقيم المساجد (20)