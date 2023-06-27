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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

زاهية عبد العزيز تتخطى النصف مليون مشاهدة بـ"أول إحساس"

بوستر أغنية أول احساس
بوستر أغنية أول احساس
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تخطت الفنانة وعازفة الكلارنيت زاهية عبد العزيز النصف مليون مشاهدة بكليب أغنية "أول إحساس" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أول احساس" من كلمات الشاعر رامي نوار، ألحان وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر مصطفى أنور.

وتولى إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية المخرج حسام وهب حيث استغرق التصوير يومان في لبنان.

يذكر أن آخر أعمال زاهية عبد العزيز أغنية "دايما خير" من كلمات أحمد شكري، ألحان شريف بدر، وأغنية "اتفائلو خير" من كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان وليد منير، توزيع وليد مصطفى، مكس وماستر محمد جودة.

وعلى مستوى الأغنية الوطنية طرحت زاهية عبد العزيز في وقت سابق أغنية بعنوان "مصر قادرة" التي كتبها الشاعر أحمد عبد المنعم، ولحنها وليد منير، وتولى التوزيع الموسيقي لها وليد مصطفى، كورال مجموعة مودي منير، تسجيل ومكساج أسامة كمال.

https://youtu.be/G0U388ooAV8

زاهية عبد العزيز أغنية اول احساس