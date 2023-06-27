بريطانيا تؤكد دعمها التام لانضمام السويد لحلف الناتو

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستقدم دعمها الكامل لمسعى السويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- إن "العلاقة بين المملكة المتحدة والسويد تعود إلى أكثر من ألف عام وتلعب دورًا محوريًا أكثر من أي وقت مضى في الأمن الأوروبي اليوم".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "رسالتي إلى أصدقائنا السويديين واضحة، المملكة المتحدة تبذل كل ما في وسعها لدعم انضمامهم إلى الناتو، وهو ما يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن لتعزيز دفاعاتنا وجعلنا جميعًا أكثر أمانًا".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية البريطاني -قبل قمة الناتو الشهر المقبل في ليتوانيا- جوتلاند وهي جزيرة مهمة من الناحية الاستراتيجية تقع على بعد 200 ميل شمال "كالينينجراد"؛ موطن أسطول البلطيق الروسي.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن كليفرلي سيلتقي وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم؛ لتركز المحادثات بينهما على التعاون الأمني ودعم أوكرانيا والتحديات الدولية.

كما سيلتقي وزير الخارجية البريطاني وزير الدفاع السويدي بول جونسون؛ لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعي، بما في ذلك من خلال التدريبات المشتركة والتدريب بين المملكة المتحدة والقوات المسلحة السويدية.

تأتي الزيارة بعد أسبوع من لقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في لندن؛ حيث ناقشا الصداقة القوية بين البلدين، بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا.