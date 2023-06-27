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الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل قيادات حزب النور وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بعيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وفد مجلسي النواب والشيوخ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تضمن النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، والنائب وفيق عزت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووفد قيادات حزب النور.

ورحب المحافظ بوفد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مقدماً لهم الشكر والتقدير على تهنئتهم ، ومعرباً عن سعادته بتلك الزيارة الطبية ، مؤكداً مدى التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالي شعب المنوفية بشتى القطاعات الخدمية وتلبية مطالبهم وتحسين مستواهم المعيشي.

ومن جانبهم قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خالص التهاني القلبية لمحافظ المنوفية ولجميع القيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى، مثمنين جهود المحافظ ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بها ، متمنين لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة  للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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