ضبط 3 لصوص سرقوا مبالغ مالية وهواتف محمولة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نت إلقاء القبض على 3 لصوص سرقوا مبالغ مالية وهواتف محمولة.



وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجح دت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" ، وبحوزته ( فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عى النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه كما أضاف بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى (3 أشخاص عملاء "سيئ النية") "أمكن ضبطهم" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية