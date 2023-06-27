فرقة المنصورة القومية تواصل تقديم"ست الملك" بمسرح أم كلثوم

تواصل فرقة المنصورة القومية المسرحية في تقديم العرض المسرحي "ست الملك" بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، والذي يعرض حتى الخميس المقبل 29 يونيو.

العرض تأليف د. سمير سرحان، أشعار عبد الوهاب علي، ديكور سمير زيدان، استعراضات د. أيمن علي، ألحان عبد الله رجال، إخراج محمد عبد المحسن.

تدور الأحداث فترة الحكم الفاطمي في مصر والتي كانت مليئة بالاضطرابات والصراعات فترة تولي الحاكم بأمر الله حكم مصر بعد أن توفي أبوه العزيز بالله الفاطمي، وكان إلى جوار الحاكم أخته الكبرى ست الملك، ويرصد العمل الشخصية المصرية على مر العصور والتي قد تتعرض للانكسار في بعض الأوقات، لكنها تنتفض سريعا لتعيد البناء والتشييد من جديد، حيث بقيت دائما شامخة الرأس مدافعة عن الأرض والعرض.

وقدمت ليلة جديدة من العرض أمس بحضور عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي وثقافة الدقهلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي ياسين الضوي، الناقدة ضحى الورداني، مهندسة الديكور مروة ماهر. وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة.

العرض المسرحي "ست الملك" يقدم ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويعرض بإشراف فرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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