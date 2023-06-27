الدولي للمطارات: إسطنبول الأسرع نموا في أوروبا

كشف المجلس الدولي للمطارات “ACI Europe” عن أن مطار اسطنبول التركي الدولي، هو الأسرع نموا في أوروبا، حيث تجاوز أعداد ما قبل انتشار الوباء بنسبة 9٪ وشهد أيضًا نموًا مذهلاً العام الماضي بنسبة 32٪.

وقال المجلس، في بيان له اليوم، أن السفر الجوي الإجمالي الأوروبي، والذي يشمل الرحلات المباشرة وغير المباشرة، لا يزال 16 % تحت مستويات 2019، موضحا أنه حاليًا تبلغ حركة الركاب الأوروبية -7.6 % عن مستويات ما قبل الوباء، ومن بين جميع الأسواق الوطنية، تجاوزت خمسة فقط مستويات السفر السابقة للوباء، وتشمل هذه البلدان تركيا، التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 19 %، وقبرص مع زيادة ملحوظة بنسبة 17 %، والبوسنة والهرسك مع تحسن بنسبة 8 %، وألبانيا بنمو بنسبة 7 %، واليونان مع نمو أكثر تواضعا. زيادة بنسبة 4 %.

ومن بين أسواق الاتحاد الأوروبي الأكبر حجمًا، كان أداء المملكة المتحدة أفضل نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 10 % مقارنة بمستويات السفر السابقة للوباء، تليها إسبانيا عن كثب بانخفاض قدره 12 %، فيما واجهت إيطاليا وفرنسا وألمانيا تراجعا كبيرا، حيث شهدت إيطاليا انخفاضًا بنسبة 16 %، وفرنسا بنسبة 17 %، وكانت ألمانيا هي الأكثر تأثراً، بانخفاض قدره 27 %.

وعلى النقيض من ذلك، فإن أسواق الاتحاد الأوروبي الأخرى وبالتحديد التشيك (-44 %) وفنلندا (-40 %)، لم تقترب بعد من استعادة مستويات السفر الإجمالية، مما يشير إلى وجود عجز كبير في خيارات السفر الجوي لديها مقارنة بما قبل الجائحة.

وعلاوة على ذلك، أثرت العقوبات الدولية المفروضة رداً على الحرب في أوكرانيا بشكل كبير على الربط الجوي الكلي لبيلاروسيا، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 82 %، وبالمثل، على الرغم من أنه بدرجة أقل ولكن لا تزال كبيرة، شهدت روسيا أيضًا انخفاضًا في إجمالي السفر الجوي بنسبة 34 %.

ويتمثل أحد الاتجاهات الملحوظة في أن السفر المباشر، الذي يشير إلى الرحلات الجوية بدون توقف بين الوجهات، قد تعافى تقريبًا، مع انخفاض بنسبة 4 % فقط مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ومع ذلك، لا يزال السفر غير المباشر، الذي يتضمن الرحلات التي تتوقف فيها مرة واحدة أو أكثر، أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث يشهد انخفاضًا بنسبة 22 %، وبالمثل، ظل السفر المحوري، الذي يعتمد على محاور الخطوط الجوية الرئيسية لربط الرحلات الجوية، أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مع انخفاض بنسبة 25 %.

وتشير هذه الإحصاءات إلى أن شركات الطيران منخفضة التكلفة (LCCs) قد زادت من رحلاتها المباشرة بنسبة 12 % منذ ما قبل الجائحة، في حين شهدت شركات الطيران كاملة الخدمات (FSCs) انخفاضًا بنسبة 13 % في اتصالها المباشر، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تمكنت FSCs من حماية وزيادة حصتها من السفر المباشر في مراكزها الرئيسية، وهو ما يمثل 66 % من السفر المباشر.

وتابع البيان: "هذا العام، تجاوزت اسطنبول مطار أمستردام- شيفول كمطار أوروبي بأعلى مستوى من السفر المباشر، ويأتي صعود اسطنبول إلى المركز الأول بعد أن احتلت المرتبة الخامسة قبل انتشار الوباء، وعلى الرغم من تعرضها لانخفاض بنسبة 8 % في السفر المباشر مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، لا تزال أمستردام تحتل المرتبة الأفضل للسفر المباشر داخل أوروبا، ومع ذلك، إذا نفذت الحكومة الهولندية قرارها بتقليل سعة المطار، فقد تواجه تخفيضات في تصنيفها، فيما يحتفظ مطار لندن هيثرو بمركزه في المرتبة الثالثة، مع انخفاض السفر المباشر بنسبة 5 % مقارنة بمستويات ما قبل الوباء".