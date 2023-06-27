رئيس مياه القناة: حملات توعية مكثفة للتخلص من مخلفات الأضحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أننا مستمرون في الحملات المكثفة لتوعية المواطنين بالتخلص من مخلفات الأضحى وترشيد استهلاك المياه، والتي تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل، وذلك للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم حالياً تنظم حملات طرق الأبواب على محلات الجزارة والمنازل فى إطار حملة التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وحفاظ على شبكات الصرف الصحى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحث المواطنين على المحافظة على المياه ومنع إهدارها، وخاصة في الأعياد وفصل الصيف الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى، لافتا ان تلك الحملات تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، والتعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن الاستعدادات المكثفة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، علي مستوى إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من خلال انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بالإضافة الي المتابعة الميدانية علي جميع الشبكات وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة خلال إجازة العيد والعمل فوراً علي حلها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إانسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك بيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، علي مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.