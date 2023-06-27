أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 يونيو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2543 جنيها للبيع و 2566 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2225 جنيها للبيع و 2245 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1907 جنيهات للبيع و 1924 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1483 جنيها للبيع و1497 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و17.96ألف جنيه للشراء.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.

وأخيرا سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.542 مليون جنيه لبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.