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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: المجاميع الإرهابية محاصرة وحركتها ضعيفة وملف مخيم الهول قنبلة موقوتة

مستشار رئيس الوزراء
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية العراقي خالد اليعقوبي
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أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية العراقي خالد اليعقوبي، الإثنين، أن المجاميع الإرهابية في العراق محاصرة، مبينا أن "هذه المجاميع تنتهز الفرصة هنا أو هناك، ولكن بالنتيجة أصبحت حركتها ومناورتها ضعيفة جدا، وذلك لتمكن القوات الأمنية في هذا الموضوع".

وقال اليعقوبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملف مخيم الهول معقد جدا، ويعد هذا المخيم بمثابة القنبلة الموقوتة، خاصة أنه لا يتعلق بالعراق فقط"، مشيرا إلى أن "المخيم يقع خارج الأراضي العراقية، وفيه من كل جنسيات العالم، ومحمي من قوات التحالف الدولي".

وأوضح اليعقوبي أنه بدون تدخل المجتمع الدولي لغلق هذا الملف، سيبقى يشكل تهديدا خطيرا، ليس على العراق فقط، بل المنطقة والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن "الحكومة بدأت بخطة طموحة، وتم تسليم الملف الأمني إلى ست محافظات، وسنشهد في الأيام القادمة تسارعا في إنجاز هذا الملف".

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