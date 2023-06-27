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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يبدأ التجهيز لمواجهة مالي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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أدى لاعبو المنتخب الأوليمبي الذين لم يبدأوا مباراة النيجر تدريبات قوية بينما خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة للتخلص من الإجهاد والتعب .

ويستعد المنتخب لمواجهة مالى فى الجولة الثانية المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتستمر منافسات البطولة الإفريقية حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

ويختتم المنتخب تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء مالى الذى يمتلك ثلاثة نقاط متصدرا المجموعة بعد فوزه على الجابون 3- 1 فى الجولة الأولى يليه مصر والنيجر ولكل نقطة ثم الجابون فى المركز الرابع والأخير بلا نقاط .

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المنتخب الأوليمبي المصري تدريباته