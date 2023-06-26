فوائد الليمون لحصوات الكلى والكولسترول وفقر الدم.. وطريقة تناوله الصحيحة

الليمون مفيد لمرضى حصوات الكلى والكولسترول وفقر الدم ولكن ينصح الأطباء بعدم تناوله على معدة فارغه، حيث تؤدي الكلى وظيفتها بإخراج السموم والفضلات في الدم، وتلعب أيضًا دورًا في التحكم في ضغط الدم وتنظيم صحة العظام والحفاظ على مستويات المواد الكيميائية مثل الكرياتينين وحمض البوليك، ويحدث مرض الكلى المزمن عندما تكون الكلى غير قادرة على تصفية الدم، مما يعني تراكم السموم والفضلات في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وشرب ماء الليمون الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة وحمض الستريك ليس له أي خطر على مرضى الكلى المزمن، ولا يمكن أن يؤدي شرب ماء أو عصير الليمون إلى تفاقم حالة مرضى الكلى المزمن، ولكن عند تناوله بكميات كبيرة، فإنه يمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية الأخرى، مثل الغثيان والإسهال والقيء، كما انه يقي من فقر الدم

حيث يحتوي الليمون على بعض الحديد، لكنه يمنع فقر الدم في المقام الأول عن طريق تحسين امتصاصك للحديد من الأطعمة النباتية.

كما يساعد أمعاءك على امتصاص الحديد من اللحوم والدجاج والأسماك (المعروفة باسم حديد الهيم) بسهولة شديدة، بينما الحديد من مصادر النبات (الحديد غير الهيم) ليس بهذه السهولة، ووفقاً لأحدث الأبحاث، قد يساعد عصير الليمون في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعود هذه الفوائد إلى حد كبير إلى المستويات العالية من مركبات الفلافونويد وفيتامين سي الموجودة في العصير.