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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قد تسبب الوفاة.. تعرف على سبب ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة

السيارة تحت اشعة
السيارة تحت اشعة الشمس
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في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تشهد الكثير من السيارات ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بداخلها والتي ممكن أن تسبب الوفاة في حالة ترك الأطفال داخل السيارات حيث يحدث نسبة وفاة عالميا كل عام بهذه الطريقة للأطفال، لأن من خصائص الزجاج أنه يسمح لأشعة الشمس (موجات كهرومغناطيسية) بالنفاذ عبره وذلك لقصر أطوالها الموجية إلا أنه لايسمح بنفاذ الإشعاعات طويلة الموجة.

فعندما تكون تحت الشمس ينفذ الشعاع من خلال الزجاج ويسخن الأشياء التي بداخلها نتيجة امتصاصها للإشعاع وترتفع درجة حرارتها فتشع بدورها إشعاعات حرارية (أشعة تحت الحمراء) ونظرا لطول موجتها فتبقى حبيسة السيارة وهكذا ترتفع درجة حرارة السيارة الداخلية. 

وفي هذه الحالة ينصح بعدم اغلاق نوافذ السيارة تماما وترك مساحات صغيرة وفي كل الأحوال من الخطورة ترك مواد داخل السيارة تكون قابلة للإشتعال كالعطور أو حتى علب الماء البلاستيكية فالتي قد تحدث لها انفجار داخل السيارة يؤثر عليها.

ارتفاع درجات الحرارة الوفاة في حالة ترك الأطفال داخل السيارات إشعاعات حرارية