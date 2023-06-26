تعرف على الفرق بين الحديد والفولاذ.. ولماذ يخلط الناس بينهما؟

يخلط الكثير من الناس بين الحديد والفولاذ، فالبعض يظن أنهما اسمان مختلفان لشيء واحد، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ أن الحديد والفولاذ يختلفان عن بعضهما البعض في بعض الأمور، بالرغم من وجود فرق بينهم من حيث التركيب والخصائص الخاصة والاستخدامات، فالحديد رمزه في الجدول الدوري Fe، أما كثافته فهي7700 كغم/م3، ووزنه الذري 55.847، ورقمه الذري 26، إما الوزن النوعي 7.86، ودرجة الانصهار الخاصة به هي 1535 درجة سلسيوس، أما درجة غليانه هي 2750 درجة سلسيوس.

ويعتبر الحديد من أكثر العناصر الموجودة في الطبيعة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين العناصر من حيث نسبة وجودة في القشرة الأرضية، وينتشر وجودة فيها على شكل أكاسيد، ويصنف من الفلزات وهو صلب قابل للطرق والسحب، ويدخل في تصنيع العديد من المشغولات والأدوات والسبائك، حيث أنه من أكثر المعادن استخداماً في الصناعة، ويعتبر من العناصر المستقرة من ناحية القوة الكهرومغناطيسية، إذ أن لديه قوة كهرومغناطيسية متأزمة، كما يمتلك في نواته قوى نووية.

وتعتبر النيازك التي تسقط على الأرض من أكثر مصادر الحديد، إذ أن 90% من كتلتها حديد، أما الفولاذ لا يوجد له رمز في الجدول الدوري لأنه مركب وليس عنصر، ويتكون من الحديد والكربون، حيث يعتبر الفولاذ من السبائك التي تتكون من مجموعة من العناصر وليس عنصراً واحداً، عكس الحديد الذي يعتبر عنصراً منفرداً، ويعتبر الحديد مكون أساسي في الفولاذ إضافة إلى الكربون، وكلما زادت نسبة الكربون في الفولاذ اختلفت صلابته.

ويوجد أنواع عديدة من الفولاذ منه الفولاذ المطاوع، والستانلس ستيل، وحديد الزهر، ويتكون حديد الزهر من الحديد والمغنيسيوم والكربون والفسفور، ويوجد أنواع كثيرة منه تختلف باختلاف توزع الكربون في السبيكة، حيث يوجد منه الحديد الزهر المرن، والحديد الزهر الأبيض، والحديد الزهر الرمادي، والحديد الزهر المطاوع، ويتكون الحديد الصلب من الحديد والكربون بالإضافة إلى عددٍ من العناصر الأخرى مثل الكروم، والمنغنيز، والسيليكون، والنيكل، والفناديوم، والمولبيديوم، وغيرها من العناصر الأخرى ولكن بنسب صغيرة متفاوتة.