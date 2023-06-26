حملات تموينية تسفر عن ضبط العديد من المخالفات في الأسواق بأسوان

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالاشتراك مع الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، بتنظيم حملات متتالية لضبط الأسواق وذلك ذلك فى إطار الإستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبناءًا على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.

أسفرت الحملات عن تحرير ٣٧٥ مخالفة مخابز بلدية متنوعة شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى الدقيق، وإثبات مبيعات وهمية، وتوقف عن الإنتاج وغيرها.

وأوضح خالد أبو القاسم بأنه فى مجال الأسواق فقد تم تحرير ١٥٨ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محاضر لعدم صلاحية المنتجات، والبيع بأزيد من السعر، والغش التجارى والمواد البترولية، وعدم وجود شهادات صحية وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط ٤٩ كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية، و١٠٩ كيلو جرام لحوم وكبدة مجهولة المصدر، وكذا ضبط ٢١٧ كيلو جرام مواد غذائية ولحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وأيضًا ضبط ١٩٤ قاروصة سجائر للبيع بأزيد من السعر المقرر، مع ضبط ٥٤٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.

وأضاف أنه تم ضبط ٦٠ لتر بنزين و٢ أسطوانة غاز، و٨٨٩ كيلو جرام مواد غذائية ولحوم، وأسماك ودواجن تم إعدامها بمعرفة الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، فضلًا عن ضبط ١٠٢ لتر مشروبات وعصائر تم إعدامها بمعرفه مفتشى الأغذية، وضبط ١٠ جولات دقيق بلدى مخابز، وجارٍ متابعة المرور،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخالقين، مع تفعيل غرف العمليات للمتابعة خلال أيام أجازة العيد.

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