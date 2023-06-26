الخبير الدولي السير "بن إليوت" المتحدث الرئيسي في قمة صوت مصر أكتوبر المقبل

أعلنت قمة صوت مصر أنها أرجأت مؤتمرها إلى يوم 9 أكتوبر 2023، كموعد نهائي للقمة المقرر عقدها في سوما باي على ساحل البحر الأحمر، بعنوان "Egypt Forever Forward"تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وصرحت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، أنه تم إرجاء عقد القمة ليوم 9أكتوبر بما يتوائم مع جدول أعمال عدد من المتحدثين المحليين والدوليين.

ويأتي على رأس قائمة المتحدثين الرئيسين الخبير الدولي ورجل الأعمال البريطاني السير "بن إليوت" مؤسس منظمة Quintessentially، الخيرية التي جمعت أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني لمجموعة متنوعة من القضايا الخيرية منذ إنشائها في عام 2008. كما أنه رئيس مجلس الأعمال الخيري في قاعة ألبرت الملكية، وعضو مجلس أمناء متحف فيكتوريا أند ألبرت بلندن وأمين الخزانة الفخري لمركز الدراسات السياسية. كما تم اختياره كأحد أعضاء مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

وقد أُسند إلي السير "بن إليوت" أيضًا منصب رئيس حزب المحافظين في بريطانيا في الفترة بين عامي 2019 و 2022.وقد ذاع صيته خلال فترة توليه هذا المنصب، ليحقق انتصارات كبيرة لحزب المحافظين في الانتخابات التشريعية عام 2019، وعلى الجانب الخيري، ساهم في أن يحصل الحزب علي أفضل تبرعات في تاريخه خلال تلك الفترة.

وتستقطب قمة صوت مصر عدد من القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة ورؤساء الشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، لعرض تجاربهم الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.، وذلك بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم.

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