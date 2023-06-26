هشام آمنة يرأس اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب بصعيد مصر

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين، اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسيدة سنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير التنمية المحلية بالسفير الهولندي وممثلي اتحاد البلديات الهولندية، معرباً عن سعادته لتبادل الزيارات والخبرات بين وزارة التنمية المحلية والجانب الهولندي في مجالات عمل حوكمة الإدارة المحلية خاصة بعد الزيارة التي قام بها الي هولندا مؤخراً.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد البلديات لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات، وبصفة خاصة في تأهيل كوادر الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيراً الي إننا نسعي لتحقيق أقصي استفادة من هذا المشروع بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان هناك تعاون وتنسيق بين مع وزارة الإسكان في ملفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر.

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