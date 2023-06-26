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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السعودية تكشف عن موعد انطلاق كأس العالم للأندية

السعودية
السعودية
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كشف الاتحاد السعودى لكرة القدم، اليوم الإثنين عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتى ستستضيفها أرض المملكة العربية السعودية.

وأعلن الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، على صفحته الرسمية إن البطولة ستقام من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل في مدينة جدة.
ومن المفترض أن تكون تلك النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأخيرة بالنظام الحالي، المكون من 7 فرق فقط، أبطال القارات، قبل أن تتوسع البطولة إلى 32 فريقًا بدءًا من نسخة عام 2025، والتى ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم التخطيط الموسع لإقامة كأس العالم للأندية مرة واحدة كل 4 سنوات، بدءًا من عام 2025، إلا أن الفيفا أعلن في فبراير الماضى من 2023، أن نسخة هذا العام ستقام بالنظام القديم.

وكان مقررًا أن تقام البطولة في العاصمة السعودية الرياض، لكن بعد صعود الاتحاد ليكون ممثل السعودية في المونديال، سعت إدارة النادي لنقل البطولة إلى جدة.

وسيشارك في نسخة هذا العام كل من: 
أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية. 

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