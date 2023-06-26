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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: عقار المنتزه المنهار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة بشأن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.

وقال الشريف، خلال تصريح صحفي له اليوم الاثنين، إن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى إن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا حدث به انشطار نصفي رأسي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، أنه جار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14 طابقا.

 

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