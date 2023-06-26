نقل 9 أشخاص مصابين في حادث سير بالشرقية إلى مستشفى بلبيس المركزي

استقبل مستشفى بلبيس المركزي اليوم 9 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاه القاهرة نطاق محافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاه بلبيس مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم العلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.