عضو التنسيقية: اهتمام محلي وعالمي بتوطين الصناعة بسبب الأزمة العالمية.. فيديو

وجه أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة لعقد الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه كان مشاركًا في لجنة الصناعة والاستثمار الأسبوع الماضي، وكان هناك حالة من التفاعل والتفاؤل من كل المشاركين في اللجنة، موجهًا الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني على ضم لجنة الاستثمار والصناعة في نفس المحور.

وقال "يحيى" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن ملف توطين الصناعة من الملفات المهمة جدًا، حيث أن هناك اهتمام محلي وعالمي بهذا الملف نظرًا للأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة حاليًا، موضحًا أن الدولة المصرية عملت على ملف الصناعة عبر عدة محاور، وذلك بتغير البنية التحتية وإصدار مشروعات قوانين تهدف للتغير وجذب الاستثمار، مثل قانون الرخصة الذهبية ومبادرة إبدأ.

وتابع، أن توطين الصناعة لها شقين، أولهم هو تدخل الحكومة ببعض حوافز للاستثمار والتركيز على قطاعات معينة والعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين المصنعين، وعمل حصر لمدخلات الإنتاج التي تستنفز الفاتورة الاستيرادية المصرية.

وأردف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هيئة التنمية الصناعية قامت بعمل قائمة بحوالي 80 سلعة يمكن توطينها في مصر، كما أن مشكلة جذب الاستثمار مطروحة أمام الحكومة طيلة الوقت، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي تعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول، مما يعطينا فرصة للتصدير دون جمارك، مما يدفع للتسويق بشكل أكبر لهذه الاتفاقيات.