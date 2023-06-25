أحد مستثمرى مشروع مليون ونصف فدان: الإنتاج الزراعى فرصة واعدة فى مصر

أكد عبد السلام الشيخ، أحد المستثمرين في مشروع المليون ونصف فدان، أن مصر تمتلك مقومات الزراعة كلها ونستطيع التركيز في الزراعة لأن الانتاج الزراعي فرصة واعدة في مصر، مشيرا إلى أنه حصل على مساحة 1030 فدانا في المشروع من امتداد غرب المنيا.



وأشار الشيخ، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن شركة الريف المصري هي الشركة الوحيدة التي تعطي عقد صريح بغرض التملك، مفيدا بأنه ضخ حتى الآن في المشروع حوالي 65 مليون جنيه، وقام بزراعة 800 فدان من إجمالي مساحة مزرعته.



وأوضح عبد السلام الشيخ، أنهم استلموا الأرض التي تقدر بـ1030 في شهر نوفمبر عام 2019 واشتغلوا في الأرض فترة كبيرة، لافتا إلى أن هناك 40 فدان زراعات حقلية سمسمة وعباد وذرة من الأرض وإنتاجية الفدان جيدة وتعطي طن وربع، كما أفاد أن العمالة الدائمة في المزرعة من 30 إلى 40 عاملا ومن 100 إلى 120 عمالة غير مباشرة.