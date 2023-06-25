هل ثواب الأضحية يشمل الأسرة أم فاعلها فقط؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال “هل ثواب الأضحية يشمل جميع الأسرة أم فاعلها فقط؟”.



قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نذبح أضحية، طيب لما نيجى نضحى كل واحد يجى يضحى عن نفسه، هنا فى خلاف بين العلماء، والمعمول به فى الديار المصرية أن كل من ضحى يشمله ثواب الأضحية وأهله، وهذا رأي السادة المالكية".



وتابع: "أما الرجل إذا ضحى عن نفسه وأراد أن يشرك معه مما تتوافر فيهم شروط ثلاثة، الأول أن يكونوا من ساكنين معه، وأن يكونوا من أقاربه وإن بعدت درجة القرابة، وأن يكون منفق عليهم، فهذا سيجعلهم يفوزون بالثواب معهم، والأضحية شعيرة من شعائر المسلمين للتقرب إلى الله".



