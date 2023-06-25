ليا رازو ديلا تكتب: أوغندا فى جحيم الإرهاب.. هل أصبحت كامبالا محور الإرهاب الإسلامى؟

الأحد 25/يونيو/2023 - 05:40 م

فى ١٧ و١٨ يونيو، فقد ٤١ مراهقًا حياتهم، طعنًا وقتلوا برصاص جماعة جهادية تدعى «القوات الديمقراطية المتحالفة ADF »، وهى التى بايعت داعش. وفى الوقت الذى نتحدث فيه مرة أخرى عن تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا فى معقله التاريخى فى الرقة، يستمر التقليد بأساليبه فى أفريقيا. وتثير هذه الروابط مع داعش مخاوف بشأن مصير السكان الذين لا يرغبون فى أن تترسخ الشريعة فى القارة وهى عملية من شأنها أن تكون نذيرًا لمجازر مستقبلية، ولكن أيضًا لنزوح جماعى.

يوم الأحد، ١٨ يونيو، ساد الذعر أوغندا، وبالنسبة للعديد من العائلات، سيبقى هذا اليوم فى ذاكرتهم، باعتباره أتعس أيام حياتهم؛ فخلال الليل من الجمعة إلى السبت، تسلل عناصر من الجماعة الجهادية ADF التى تعمل على الأراضى الأوغندية من الكونغو المجاورة، إلى مدرسة ثانوية فى مبوندوى، بالقرب من الحدود بين الدولتين، للالتزام. الفظائع ضد طلاب المدارس الثانوية.

وفى الحقيقة، تذكر هذه الجريمة النكراء بجريمة أخرى، ارتكبتها نفس هذه المجموعة من الجهاديين عام ١٩٩٨، عندما فقد ٨٠ طالبًا من جامعة أوغندا التقنية فى كيتشوامبا، مقاطعة كابارول، حياتهم فى ظروف متطابقة تقريبًا: طعنًا حتى الموت أو حرقًا أحياء.

كما فى مبوندوى، تم استهداف الطلاب خلال هذا الهجوم، وتم أخذ بعضهم كرهائن، ولكن أيضًا لنقل المسروقات التى سرقها المهاجمون.. تلك الاغتيالات التى ارتُكبت فى المدارس الثانوية أو الطلاب ليست مصادفة، لكنها تستجيب لمنطق داخلى لهذه الجماعات.

وبالفعل، فإن هذا الشاب المثقف الذى يبتعد عن القيم الإسلامية يمثل النخب الأفريقية المستقبلية. كل ما ترفضه الجماعة، مثل بوكو حرام واسمها «بوكو» تشويه لكتاب حرام، وتعنى «الكتاب المحرم» أو «المحظور». لكن الكتاب المعنى هو الكتاب المقدس والمسيحية، اللذان يريد الجهاديون القضاء عليهما.

حرائق وخطف.. طرق عمل مشتركة

مما لاشك فيه، أن النار جزء من طريقة عمل هذه الجماعات التى استخدمتها فى المقام الأول للقضاء على وجود وتأثير أى كتاب غير القرآن، وهذه الأرواح الأخرى هى التى تم الاعتناء بها؛ وللحد من الصمت؛ فالنار فى كثير من الحضارات عنصر «تنقية» وهذا ما يفسر سبب استمرار تطبيق منهج الحرائق فى ظل محاكم التفتيش أو فى ظل النظام النازى، عندما تم حرق الكتب التى اعتُبرت مخالفة لأيديولوجية اللحظة.

لقد أظهر التاريخ أن حرق الكتب يسبق عمومًا تضحية البشر فيما يتعلق بإشعال الحرائق.. وبالنسبة لهذه الجماعات، فإن استخدام الإرهاب هو وسيلة للإسراع بظهور الدولة الإسلامية التى يدعون إليها.

أيضا النقطة المشتركة الأخرى لهذه الجماعات هى «استئصال البدعة»، وبالتالى فإن الاختطاف يجعل من الممكن المطالبة بفدية وتمويل الأعمال الإجرامية. كما أنه سلاح أيديولوجى هائل. على هذا النحو، كانت بوكو حرام مسئولة عن اختطاف ٢٧٦ فتاة فى مدرسة ثانوية فى شيبوك فى عام ٢٠١٤، وجميعهم من المجتمع المسيحى.

فى ٥ مايو، أعلن أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام، عن اختطاف فتيات المدارس الثانوية من شيبوك، قائلا: «لقد اختطفت الفتيات وسأبيعهن فى السوق بسم الله.. وهناك سوق يتم فيه بيع البشر وشراؤهم [...] قلت إن التعليم الغربى يجب أن ينتهى وبالنسبة للفتيات، عليهن ترك (المدرسة) والزواج. [...] فتاة تبلغ من العمر ١٢ عامًا، كنت سأزوجها، حتى لو كانت فتاة تبلغ من العمر ٩ سنوات، سأفعل».

صعود الإسلاموية فى أفريقيا

هل أصبحت أوغندا محور الإرهاب الإسلامي؟ يبدو أن كل شيء يشير إلى ذلك، ولكن ليس فقط. فى آذار/ مارس ٢٠١٥، وجهت المدعية العامة جوان كاغويزى، المسؤولة عن محاكمة هجمات كمبالا التى وقعت فى عام ٢٠١٠، إلى جهاديى حركة الشباب الصومالية والإقليمية المرتبطة بالقاعدة (المتميزة عن جماعة شباب موزمبيق من جانبهم. لداعش) فى منتصف الشارع بينما كان يستقل سيارة تابعة للحكومة الأوغندية.



فى يوليو ٢٠١٠، قتلت الهجمات بالفعل ٧٦ شخصًا فى كمبالا وضربت رموز تغريب المجتمع وجهًا لوجه: مطعم إثيوبى وحانة لنادى الرجبى. يجب أن نتذكر أنه فى الأيام التى سبقت اغتيال القاضى، حذرت الولايات المتحدة الحكومة الأوغندية من مخاطر الهجمات. ولكن على الرغم من تعزيز الإجراءات الأمنية، لا يمكن تجنب ذلك.

«حرب الدين» فى أفريقيا؟

إنها حرب دينية يتم شنها فى أفريقيا بهدف القضاء على الأنظمة القائمة، ومن خلالها، أى أثر للقيم الغربية. كما أن جماعة الشباب الصومالية والأوغندية، المرتبطة بالقاعدة أو ADF أو بوكو حرام، من جانبها المرتبطين بداعش، لها فى الواقع نفس المطالب وأساليب التشغيل نفسها. تعمل حركة الشباب الموالية للقاعدة فى إثيوبيا وكينيا وأوغندا وقبل كل شيء فى الصومال، والتى ظهرت منذ عام ٢٠٠١ كقاعدة محتملة للقاعدة، بسبب تعاطف الحكومة الوطنية الانتقالية (GNT) التى ولدت. فى أغسطس ٢٠٠٠ فى عرتا (جمهورية جيبوتي) للإسلاميين. ناهيك عن الروابط المثبتة بين دوائر الأعمال الصومالية والمنظمات الإسلامية الراديكالية المشتبه بها فى بعض دول الخليج.

الاتحاد الإسلامي

أُدرج تنظيم الاتحاد الإسلامى، على قائمة التنظيمات الإرهابية لقيامه بعدة هجمات فى إثيوبيا، وساهم فى التحضير لهجمات دامية ضد السفارات الأمريكية، فى آب/ أغسطس ١٩٩٨، فى نيروبى، وكان لها أسباب. ٢١٣ ضحية و١١ فى دار السلام. يذكر أن الشركة الصومالية الرئيسية، البركات، المتواجدة فى مجال الاتصالات، متهمة بصلتها بتنظيم أسامة بن لادن.

الخلاصة

فى تقرير يرجع تاريخه إلى عام ٢٠١٠، قدر منتدى Think Tank Pew الأمريكى عدد المسلمين فى إفريقيا بـ٢٣٤ مليونًا وعدد المسيحيين بـ٤٧٠ مليونًا من إجمالى عدد السكان المقدر بحوالى ١١٥٥ مليونًا. ومع ذلك، فقد شهدنا منذ ذلك الحين أسلمة قسرية للمجتمع. أقسام كاملة من المجتمع الأفريقى تخضع الآن لسيطرة الإسلاميين الراديكاليين.

فى الصومال، هذه هى حالة العدالة مع اتحاد المحاكم الإسلامية (UTI)، وهو تحالف من خمسة عشر محكمة إسلامية صومالية تهدف إلى إقامة دولة تحكمها الشريعة بالكامل. يذكر أن اتحاد المحاكم الإسلامية استولى على جزء كبير من الأراضى الصومالية فى عام ٢٠٠٦ وأنه أعاد النظام، فى بلد يعانى من تفشى العنف والاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة.

ومع ذلك، فقد الاتحاد فيما بعد الكثير من مكاسبه لصالح الحكومة الاتحادية الانتقالية، بدعم عسكرى من إثيوبيا والاتحاد الأفريقى وأيضا جماعة الشباب، التى تم الحديث عنها منذ ذلك الحين، وتنشر الرعب فى الصومال وفى جميع أنحاء المنطقة، تأتى نفسها من الفرع الراديكالى لاتحاد المحاكم الإسلامية.

معلومات عن الكاتب:

ليا رازو ديلا فولتا.. حاصلة على درجة الدكتوراه فى علوم وتقنيات اللغة والقانون العام. لها العديد من الكتب عن المافيا فى العالم. وعضو مركز الأبحاث بجامعة كوت دازور (CERDACFF) والمؤسس المشارك لمؤسسة Think Tank Status Quo Media المتخصصة فى الجغرافيا السياسية وعلم الجريمة.. تكتب عن الكارثة التى راح ضحيتها 41 طالبًا أوغنديًا.

