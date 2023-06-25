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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لجنة المسابقات تعلن مواعيد دور الـ8 ببطولة كأس مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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حددت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين مواعيد مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023.

 وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر على النحو التالى:

الاثنين 3 / 7 / 2023   
البنك الأهلى وبيراميدز بإستاد القاهرة الدولى  في تمام الثامنة والنصف مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023  
انبى والنجوم  بإستاد بتروسبورت  في تمام السادسة مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023  
الزمالك والمقاولون العرب  بإستاد القاهرة  في تمام الثامنة والنصف مساء. 

واستقرت اللجنة علي هذه المواعيد لانهاء المباريات المتبقية من كأس مصر لعدم حدوث اي ازمات في مواعيد مباريات الدوري. 

كاس مصر لجنة إدارة المسابقات