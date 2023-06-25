لجنة المسابقات تعلن مواعيد دور الـ8 ببطولة كأس مصر

حددت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين مواعيد مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر على النحو التالى:

الاثنين 3 / 7 / 2023

البنك الأهلى وبيراميدز بإستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

انبى والنجوم بإستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

الزمالك والمقاولون العرب بإستاد القاهرة في تمام الثامنة والنصف مساء.

واستقرت اللجنة علي هذه المواعيد لانهاء المباريات المتبقية من كأس مصر لعدم حدوث اي ازمات في مواعيد مباريات الدوري.