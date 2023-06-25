"طق طق ابن الغابة" يواصل ليالي عرضه بثقافة المنيا

يواصل العرض المسرحي "طق طق ابن الغابة"، لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا، ليالي عرضه ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر حتى ٣٠ يونيو الجاري، على مسرح محافظة المنيا.

وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدى حسين، والمخرج شاذلي فرح، والمخرج خالد أبو ضيف، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ونخبة من المخرجين والمبدعين، والإعلاميين، وجمهور المنيا محبى الفنون.

تقدم المسرحية بأسلوب سهل وبسيط للأطفال حول قيمة التعليم والقراءة والكتابة، وكيف يثقف الطفل نفسه بنفسه مع التأكيد على أن العلم مفيد في الحياة، ويعتمد العرض على فكرة الحلم الذي يتميز بها مؤلف العرض الذي يحكي عن ولد يتعلم أسلوب الحياة من البيئة المحيطة به، وهي الغابة التي يعيش بها فيتعلم كل قيم الحياة من شجاعة وجرأة وذكاء، مثال الأسد، والنمر، والعصفور، ومختلف القيم الجميلة من حيوانات الغابة كافة، فهي تهدف للقيم منها الصدق والإخلاص والانتماء لهذا الوطن الذى يعيش به، وتشكل وجدان الطفل وشخصيته بالحياة وكيف يتعامل مع المجتمع الذى يحيط به فيكون إنسانا فعالا ومنتجا في مجتمعه الذى يعيش فيه.

"طق طق ابن الغابة" من تأليف جمال عايد، وأشعار أشرف عتريس، وألحان وغناء أسامة طه، وديكور وائل درويش، واستعراضات يحيى عبد العليم، وإخراج محمد حسن.

ويقدم العرض بإشراف فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.