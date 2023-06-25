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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: فرص عمل لذوي همم بالقاهرة

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت مديرية العمل بالقاهرة، توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم من الجنسين.

وقالت مديرية العمل بالمحافظة، إن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركة أمان للتحصيل، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، وذلك برواتب مجزية ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب والسن لا يتعدى 30 سنة خبرة وبدون خبرة.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وذوي الهمم،  وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تلقت تقريراً من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة أمان للتحصيل الإلكتروني ، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مسئول تحصيل،  وخدمة عملاء  ، وأضاف مدير المديرية ، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر المديرية في 27 ش عين شمس برج الفتح – حلمية الزيتون، مؤكداً سعي المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها .

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