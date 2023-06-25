إقامة حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان وختام الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الأحد حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وختام الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية وتسعى لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة للطلاب، مشيدًا بدور عمداء ووكلاء الكليات ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات والجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، كما هنأ الطلاب بالتنصيب وحثهم على بذل المزيد من الجهد متمنيا لهم النجاح والتفوق في جميع المجالات للارتقاء بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاتحادات الطلابية هي مصنع القيادات المستقبلية، ونبض وصوت الطلاب، وقناة الوصل بين الطلاب وقيادات وإدارات الجامعة المختلفة، مضيفًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالأنشطة والفعاليات الطلابية المتنوعة التى تم تنظيمها خلال العام الجامعى الحالى، مشيدا بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب فى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية فى مختلف المجالات، مؤكداً دور اتحاد طلاب الجامعة فى إعلاء إسم الجامعة بين الجامعات المصرية، ودور الاتحادات الطلابية كحلقة وصل بين طلاب الجامعة وإدارتها.

وقال الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، أن ممارسة النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبح قائد فعال لتكون الأنشطة الطلابية فرصة تفتح للطلاب فرص حقيقية وفق مواهبهم وهوايتهم التي تدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق.

وقال على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة السابق، إنه يقف اليوم مُسَلمًا الراية لأخوته من الأجيال الجديدة ويدعوا الله عز وجل أن يوفقهم ويقدرهم على تلك المسؤولية تحت قيادة رشيدة وداعمة ومساندة ورائدة في افكارها من رئيس جامعة لا يمل ولا يكل من الدفع بعجلة التنمية والسعي في رقي أسم الجامعة.

وأضاف أن اتحاد الطلاب سيظل دائمًا وأبدًا صوت الطلاب الجهور الذي يعبر عن كافة ارائهم ومتطلباتهم ومساعيهم ليحقق لهم ما يسعوا إليه وسيبقى دائمًا هو صوت الحق الذي لا يغيب.

وتحدث عصام محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، قائلا الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب كل أنشطتهم، يشبعون ميولهم، وهي خطوة لإعداد جيل يمتلك العلم الحديث، والقدرة على أداء واجباته بكفاءة، وإخلاص والخطوة لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وهي الدرع والسند لطلاب الجامعة، مؤكدًا أنه سيعمل على توصيل صوت الطلاب، والعمل على تقديم اقتراحاتهم لتطوير الجامعة، لافتاً إلى أن أساسيات العمل في الاتحاد تتمثل في مساعدة وخدمة الطلاب والعمل على تطوير الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وخلال الحفل تم تقديم عرض لانجازات الأنشطة الطلابية، وكذلك عرض لمسرح العرائس لطلاب كلية التربية الفنية، وعرض لفريق كورال مركز الفنون بالجامعة بقيادة مي أبو شنب، والذين قدموا عروضًا إبداعية حازت على إعجاب الحضور.

وفي ختام الحفل تم تنصيب وتكريم مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

عقدت الفعاليات بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، تحت إشراف محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.