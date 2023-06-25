الثانوية العامة 2023| استياء من صعوبة امتحان الكيمياء بجنوب سيناء

سادت حالة من الاستياء الشديد بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعد أداء امتحان الكيمياء (القسم العلمي)، والتي جاءت مخيبة لآمال الطلاب، والذي وصفوه بأن معظم أسئلته كانت صعبة، بينما تضاربت الآراء حول امتحان الجغرافيا (القسم الأدبي)، هناك من وصفه بانه كان مقبولا والبعض الآخر استاء من صعوبة بعض الأسئلة.

ورصدت “البوابة نيوز” من أمام لجنة مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، آراء الطلاب حول امتحان الكيمياء أجمعوا وعنهم أدهم السيد (القسم العلمي)، قال: “الحمد لله رب العالمين عملت اللي علي، ولكن الامتحان كان صعبا، وأكثر الأسئلة تحتاج إلى تركيز عميق ووقت الامتحان ليس كاف للتركيز في كل سؤال ”.

وفيما يتعلق بامتحان الجغرافيا قالت مريم أشرف (القسم الأدبي)، من أمام لجنة مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات: “ أول سؤال أصاب معظمنا بحالة من الاحباط وهو سؤال خاص بالسهول، أغلبها سهول غير موجودة بالمنهج والمطلوب أي السهول توجد به ثقافة متجانسة، وعلى الطالب أن يكون على معرفة بكل السهول الواردة في السؤال لكي يختار أيهما توجد به ثقافة متجانسة، فضلا عن أن كتاب المفاهيم لم يأت منه شيئا ، وطباعة الخرائط صغيرة وغير واضحة”.

كان طلاب الثانوية العامة، قد أدوا الثلاثاء الماضي، امتحان مادة اللغة الفرنسية كثاني مادة مضافة للمجموع، وفي محافظة جنوب سيناء، بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 1200 طالبا وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

وفي سياق آخر ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، غرفة عمليات المديرية وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023 بمادتي الكيمياء، والجغرافيا من (9: 12صباحا) التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والإدارات والمركزية بالوزارة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

واطمأن وكيل الوزارة على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان ، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، و"البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا، كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التأكيد على العمل مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.