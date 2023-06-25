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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 76644 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

أرشيفيه
أرشيفيه
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 21853 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 13 دراجة نارية مخالفة، 908 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 مخالفة موقف عشوائى، 16 مخالفة شروط التراخيص.

جاء ذلك خلال الحملات المرورية اليومية التي تشنها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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