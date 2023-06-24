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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نكشف ملامح قائمة الاهلي لمواجهة منتخب السويس

الاهلي
الاهلي
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي، ملامح قائمة الفريق التي يخوض بها مباراة منتخب السويس مساء غد الاحد، على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر.

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد قندوسي، محمد فخري، رأفت خليل .

الهجوم: كهربا، احمد عبد القادر، محمد شريف ، الشحات ، طاهر محمد طاهر.

الأهلى السويس منتخب كاس مصر