محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، لرئيس الوزراء خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت ، وعبر خاصية الفيديو كونفرانس رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

واشار فودة، الي توفير كافة السلع الاساسية واللحوم والدواجن مع مراقبه الأسواق والأسعار ،

واليقظة التامة في متابعة أيه أعمال بناء عشوائية خلال إجازة العيد.

وأوضح أنه تم تكثيف الخدمات على الشواطئ من اجل توفير كافه وسائل الأمان للمصطافين، وتكثيف أعمال التحصيل بكافة القطاعات خاصة قطاعى الكهرباء والشواطئ ، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، والعمل الدائم على حل مشاكل المستثمرين خاصة المتعثرين منهم.

ووجه المحافظ التهنئة لرئيس الوزراء والمحافظين وكافه المسؤولين بالدولة بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك.