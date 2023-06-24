باسل عادل: الممارسات الديمقراطية في الأحزاب بعافية والدولة تحتاج تجربة جادة

قال الدكتور باسل عادل البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار: إن التجربة الحزبية في مأزق لعدم وجود برامج قابلة للتنفيذ ولوائح لا يعلم عنها أعضاؤها شيء، مضيفًا أن مصر ليس لديها تجربة حزبية حقيقية.

وأكد أن الأحزاب صاحبة التاريخ مثل التجمع والوفد تحتاج للعمل أكثر بقدر قيمة واسم وتاريخ الحزب.

وأضاف "عادل"، في ندوة جريدة "البوابة نيوز"، أن الممارسات الديمقراطية في الأحزاب بعافية؛ موضحا أن مصر محتاجة تجربة جادة حزبية، تقوم علي إستراتيجيات وأبحاث قائمة علي البدائل والحلول.

وتابع مؤسس كتلة الحوار، أنا كنت هأسس حزب سياسي في ٢٠١٢ تحت اسم حزب النيل، وتحدثت مع الدكتور محمد البرادعي للانضمام لحزب الدستور وتم وأد الفكرة، برغم من احتفاظي حتى الآن بالتوكيلات، مشيرًا إلى أنه مع فكرة دمج الاحزاب ولكن بناءً علي الأيدلوجيات والتوجهات، قائلًا:"انا ضد الخلطبيطة في الأحزاب".