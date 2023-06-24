أسقف جنوب سيناء يهنئ المحافظ بعيد الأضحى

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،اليوم السبت، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الانبا ابوللو اسقف جنوب سيناء، علي رأس وفد من كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، والذي قدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والجهاز التنفيذي وجميع مواطني المحافظة.



وعبر المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة التى تؤكد قوة النسيج الوطنى المصرى مضيفا ان تلك الزيارة تعبر عن روح المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور، ودعا الجميع ان يديم الله نعمة الامن والسلام والاستقرار علي بلدنا الحبيبة مصر.

في نفس السياق هنأ الأنبا أبوللو محافظ جنوب سيناء علي فوز مدينة شرم الشيخ بالميدالية الفضية في المدن القابلة للعيش وذلك خلال انعقاد المسابقة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر والتي أقيمت في مالطا.

يشار الي ان مدينة شرم الشيخ تنافست مع 25 دولة في المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي، والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.

ثم اصطحب محافظ جنوب سيناء الانبا ابوللو والوفد المرافق له في جولة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ.

واشار المحافظ الي ان المبنى ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

مضيفا ان المبنى ملحق به الحديقة المركزية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.

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