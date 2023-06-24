رسميا.. لجنة ثلاثية لإدارة النادي الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي، عبر بيانًا رسميًا على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ دقائق قليلة، تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي، خلف للجنة المعين من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة اللواء أبو بكر الحديد.

وجاء نص بيان النادي الاسماعيلي كالتالي:-

نفاذاً للقانون ولائحة النظام الاساسى للنادى وفى أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداى بالاسماعيليه ببطلان تعيين اللجنة المؤقته أصدرت مديرية الشباب و الرياضه بمحافظة الإسماعيلية قراراً بتعيين لجنة ثلاثيه تضم كلاً من (المدير التنفيذي للنادي و المدير المالي و مدير النشاط الرياضي) على ان تتولى اللجنه تسيير امور النادى الهامه والعاجله، وتوجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه بداية شهر يوليو ٢٠٢٣، تحت اشراف الجهه الاداريه المختصه واللجنه الاولمبيه المصريه.

وعليه يؤكد الساده اعضاء اللجنة الثلاثية حرصهم الشديد فى تسيير كافة أمور النادي الهامه والعاجله خلال الفترة المقبلة لحين تسليم المهمة لمجلس إدارة منتخب من الجمعية العموميه للنادى يقود سفينه الدراويش لولاية جديدة.

كما يؤكد اعضاء اللجنه انهم ماضيين بكل عزم وإخلاص على انجاز مهمتهم الموكلة إليهم للحفاظ على استقرار النادى خلال تلك المرحله، وانهم علي مسافة واحدة من الجميع والتأكيد علي حرصهم فى تحقيق الشفافية و الأمانه وهو حق أصيل لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية.

مناشدين جمهور النادى الاسماعيلى واعضاء الجمعيه العموميه بضرورة الوقوف خلف النادى فى تلك المرحله كونهم المالك الشرعي للنادي ودائما ما تكون جماهير الاسماعيلي الداعم و السند لناديهم حتي يمر بسلام خلال المرحله القادمه.