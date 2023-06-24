ضمن المبادرة الرئاسية.. افتتاح أحدث وحدة للعلاج عن بُعد بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، افتتاح أحدث وحدة للعلاج عن بُعد بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بالتنسيق مع وزارتي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد: بذلك يصل عدد الوحدات على مستوى المحافظة ل ١٢ وحدة، يتم من خلالها الكشف و التشخيص الطبي بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الزملوط، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير خدمات طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة، مشيراَ إلى أنه جرى تشغيل 12 وحدات على مستوى المحافظة، تقدم خدماتها يوميًا بالتعاون مع 33 مستشفى جامعي ومتخصص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، حصلت في وقت سابق، من العام الماضي، على المركز الأول في تقييم وزارة الصحة والسكان لأداء وحدات العلاج عن بُعد على مستوى الجمهورية.

إفتتاح أحدث وحدة للعلاج عن بُعد بالوادي الجديد (1)