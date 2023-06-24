ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز سائق صدم شخصا في الخليفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحجز سائق في اتهامه بالتسبب فى وفاة شخص تصدم به، على ذمة التحريات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

 

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة مفاده ورود بلاغا بحدوث مصادمة ومصاب "توفى أثناء إسعافه" بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإصطدامه بـ(عامل - مقيم محافظة الجيزة) مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا انه توفى أثناء إسعافه متأثرًا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف يإرتكاب الواقعة عى النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حجز سائق صدم شخص الخليفة