قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم) ، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (57) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –
13 بندقية خرطوش – 30 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (53 متهم " لعدد 27منهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ عدد (509) أحكام قضائية متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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تنفيذ 509 أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم) ، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم) ، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: