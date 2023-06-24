تنفيذ 509 أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (أبو تيج ، الغنايم) ، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (57) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –

13 بندقية خرطوش – 30 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (53 متهم " لعدد 27منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (509) أحكام قضائية متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

