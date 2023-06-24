ميدفيديف يدعو إلى الالتفاف حول بوتين لمجابهة أعداء روسيا داخليا وخارجيا

السبت 24/يونيو/2023 - 02:15 م

دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل هزيمة العدو الخارجي والداخلي المتعطش لتمزيق روسيا.

وقال ميدفيديف - في تصريح اليوم /السبت/ - إن "أهم شيء الآن لهزيمة العدو الخارجي والداخلي المتعطش لتمزيق وطننا الأم ولإنقاذ دولتنا، هو الالتفاف حول الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد".. وأضاف: "الانقسام والخيانة هما الطريق إلى أكبر مأساة وكارثة عالمية، لكن السلطات لن تسمح بذلك وسيتم هزيمة العدو".

ويأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.. ووصف بوتين التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.

ولفت بوتين إلى أن الطموحات المفرطة أدت إلى خيانة روسيا، وهذا التمرد يدفع البلاد إلى الفوضى وتقسيم المجتمع، فيما دعت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي "فاجنر" إلى عدم المشاركة في التمرد المسلح، الذي دعا إليه مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين.. وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي فتح قضية جنائية بحق مؤسس شركة "فاجنر" بتهمة الدعوة للتمرد المسلح.

