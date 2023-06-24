الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع عن كثب الوضع في روسيا

السبت 24/يونيو/2023 - 12:48 م

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع عن كثب الوضع في روسيا، حيث دخلت مجموعة "فاجنر" في تمرد ضد موسكو.

وقال الرئيس الفرنسي: "ما زلنا نركز على دعم أوكرانيا".

وعززت روسيا اليوم السبت الإجراءات الأمنية في موسكو وعدة مناطق، وتم اتخاذ إجراءات مشددة "لمكافحة الإرهاب" في العاصمة، بعد أن أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تمردا مسلحا ضد القيادة العسكرية لبلاده.

وكان بريجوجين اتهم قيادة الجيش الروسي بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مُطالبة مقاتليه باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح".

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام: "تجري أنشطة لمكافحة الإرهاب حاليا في موسكو بهدف تعزيز التدابير الأمنية".

من جانبها، أعلنت سلطات منطقتي روستوف المجاورة لأوكرانيا وليبيتسك، اتخاذ تدابير أمنية مشددة.